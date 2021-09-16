عبد العال: منتخب مصر يحتاج 5 وديات قبل مباراتي ليبيا

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، تنازل عن حقه فى خوض مباريات ودية للفراعنة خلال الفترة الماضية.





وقال عبدالعال فى حواره مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "TEN": "منتخب مصر يحتاج إلى 5 مباريات ودية قبل مباراتي ليبيا من أجل التجانس بين اللاعبين ولكي يشاهد كيروش العديد من العناصر للإستقرار على القائمة النهائية للمباراتين".





وأضاف: "يجب عدم الإعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات فى المنتخب وعلى رأسهم عبد الله السعيد، ومباراتي ليبيا يحتاجوا إلى لاعبين مقاتلين فى الملعب".



