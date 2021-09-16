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تعرف على موعد مباراة روما المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
روما
روما
محمد الدمتناوي
يستعد نادي روما لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة روما أمام نظيره هيلاس فيرونا، على أرضية ملعب مارك بينتجودي، معقل الأخير.

ويحتل روما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع عشر بلا شئ من النقاط.

موعد مباراة روما وهيلاس فيرونا
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

الكلمات المفتاحية

مباراة روما روما الدوري الايطالي

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