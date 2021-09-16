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عاجل - الكشف عن حكم مباراة السوبر المحلي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش
محمد زويد

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد أن مصطفى غربال سيدير لقاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" أن تم الاستقرار على تولي غربال مهمة إدارة مباراة السوبر.

عصام عبد الفتاح: أرفض استقدام حكام أجانب بعد تولي مسئولية اللجنة
وأشار عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد إلى أنه يرفض تواجد حكام أجانب خلال الموسم المقبل من عمر بطولة الدوري، وأوضح أنه يرفض تواجد حكام أجانب بإستثناء مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش.

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