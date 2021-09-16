موعد مباراة آرسنال وبيرنلي في البريميرليج

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة أرسنال و بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موعد مباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وبيرنلي يوم السبت 18 سبتمبر 2021 على إستاد تيرف مور معقل بيرنلي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





موقف آرسنال وبيرنلي في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل بيرنلي في الموسم الحالي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة حتى الآن ويسعى بيرنلي للاستمرار في البريميرليج في الموسم الحالي.





في حين يحتل آرسنال في الموسم الحالي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط ، حيث خسر 3 مباريات وفاز في مباراة واحدة حتى الآن ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والمنافسة على لقب البريميرليج بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.