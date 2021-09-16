Advertisements

موعد مباراة آرسنال وبيرنلي في البريميرليج

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
آرسنال
آرسنال
ريهام عبدالمحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة أرسنال و بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة آرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وبيرنلي يوم السبت 18 سبتمبر 2021 على إستاد تيرف مور معقل بيرنلي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

موقف آرسنال وبيرنلي في جدول الدوري الإنجليزي
يحتل بيرنلي في الموسم الحالي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة حتى الآن ويسعى بيرنلي للاستمرار في البريميرليج في الموسم الحالي.

في حين يحتل آرسنال في الموسم الحالي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط ، حيث خسر 3 مباريات وفاز في مباراة واحدة حتى الآن ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والمنافسة على لقب البريميرليج بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية

مباراة آرسنال بيرنلي الدوري الانجليزي آرسنال

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ أقل من ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة لريال مدريد.. هالاند يحسم موقفه مع بوروسيا دورتموند

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يفجرها: الزمالك كسب الدوري بالصدفة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أرسنال وبيرنلي يوم السبت 17/8/2019 في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 31 - 8 - 2019| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر Salah ONLINE

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

06:18 ص

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

03:54 ص

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:48 ص

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements