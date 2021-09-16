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حماقي يبهر الجميع في حفل ضخم بأحد فنادق القاهرة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:13 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
مي مرسي
أحيى النجم محمد حماقي، حفل غنائي ضخم ضم حضور عدد من الفنانين والمشاهير في أحد فنادق القاهرة.

وقدم محمد حماقي، باقة من أروع أغانيه منها "زيها مين"، "لوهتسيب"،"تك"، " طالع موضة" بالإضافة إلى "عرض مستمر".

وافتتح "حماقي" الحفل بأغنيته " نفسي أبقى جنبو"، كما قدم باقة من أغانيه القديمة منها: ""أجمل يوم" و"يزلزل"، "ما بلاش"، " ناويها"،"احلي حاجة فيكي"،"يا ستار".

وأعلن "حماقي" من خلال حفلة اليوم عن موعد طرح أغنيته "يا فاتني" حيث من المقرر طرحها يوم 6 أكتوبر.

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