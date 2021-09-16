عاجل.. الكشف عن موعد رحيل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن مفاجأة كبيرة حول مستقبل اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم.





سحب الثقة من إتحاد الكرة الأسبوع المقبل

أكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم":سحب الثقة من اتحاد الكرة الأسبوع المقبل".

وأكمل :"سيتم إقامة الانتخابات في أسرع وقت بناء على رغبة الجمعية العمومية".





وكان قد اجتمعت الاغلبية في الجمعية العمومية خلال الأيام القليلة الماضية على سحب الثقه من اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.



