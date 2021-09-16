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موعد مباراة توتنهام وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:00 ص
تشيلسي
تشيلسي
علي ماهر حلمي
يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي توتنهام يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الأحد الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويتصدر فريق تشيلسي جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مرور اربع جولات.

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توتنهام وتشيلسي توتنهام تشيلسي الدوري الأنجليزي الممتاز

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