كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن ظروف الفريق في الموسم الماضي، مشيرا إلى أنهم تعرضوا لظروف صعبة للغاية.





إبراهيم حسن: الاتحاد السكندري أجاد وحقق المطلوب رغم الإصابات

وقال إبراهيم في تصريحات حسب برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "الموسم الماضي شهد ظروف صعبة للغاية، وعلمنا بظروف صعود الكونفدرالية قبل يوم واحد من مباراة الزمالك".





وتابع: "الإصابات الكثيرة أثرت على الفريق في الموسم الماضي، وحققنا المطلوب في نهاية الموسم".





جدير بالذكر أن الاتحاد السكندرى أنهى الموسم الماضي بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبرصيد 48 نقطة.