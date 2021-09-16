موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره كريستال بلاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وحقق ليفربول فوزا هاما على حساب نظيره فريق ليدز يونايتد بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشيء.