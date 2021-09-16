Advertisements

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:29 ص
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول نظيره كريستال بلاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وحقق ليفربول فوزا هاما على حساب نظيره فريق ليدز يونايتد بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشيء.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس الدوري الأنجليزي الممتاز

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ يوم

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة لريال مدريد.. هالاند يحسم موقفه مع بوروسيا دورتموند

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 9 ساعات

جدو: وقعت للزمالك.. وكيروش المدرب المثالي للمنتخب

منذ 43 دقيقة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

06:18 ص

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

03:54 ص

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:48 ص

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements