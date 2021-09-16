جدو: وقعت للزمالك.. وكيروش المدرب المثالي للمنتخب

أكد محمد ناجي جدو، نجم متتخب مصر، ولاعب النادي الأهلي السابق، إنه وقع عقود انضمامه للزمالك خلال فترة مع الاتحاد السكندري.





وأضاف جدو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "الزمالك لم ينجح في إتمام الصفقة مع الاتحاد، ولكن الأهلي نجح في الوصول للإتفاق مع النادي".





جدو: كيروش اختيار مثالي للفراعنة والمدرب المصري لن يتحمل الضغوط

وأشار محمد ناجي جدو، نجم متتخب مصر والنادي الأهلي السابق، إلى أن كارلوس كيروش اختيار مثالي لمنتخبنا في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يملك سيرة ذاتية قوية.





وأوضح:"المدرب المصري لن يتحمل ضغوط الجماهير في الفترة المقبلة، فاختيار المدرب الأجنبي كان أفضل".