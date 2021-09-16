مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

توقف عرض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى لتجديد عقد المحترف التونسى على معلول، عند مليون و250 ألف دولار فى الموسم الواحد.





آخر تطورات عقد معلول مع الأهلي

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن المارد الأحمر رفض طلب معلول بالحصول على مليون و500 ألف دولار فى الموسم الواحد للتجديد.





وأوضحت المصادر أن الأهلى قدم عرضه الأخير من الناحية المالية إلى المحترف التونسى، بالحصول على مليون و250 ألف دولار، مع تقديم حملة إعلانية للاعب.





وينتظر الأهلى عقد جلسة نهائية وحاسمة مع الدولي التونسى لحسم ملف التمديد، خصوصا أن هناك خلافا فى وجهات النظر فى ملف فترة التعاقد.





ويرغب معلول فى التواجد لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم المتبقى، فى الوقت الذى يرغب خلاله نادى الأهلى فى تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقى.