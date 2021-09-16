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دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس بهذه الطريقة
الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:59 ص
مي مرسي
احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلاد صديقتها الفنانة ياسمين رئيس، وذلك من خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "الشربيني" تعليقا على الفيديو قائله: "كل سنة وأنتي طيبة.. ومزيد من الأوقات المجنونة مع بعض.. بحبك".
يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني مشاركتها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع الفنان كريم عبد العزيز، و عدد من الفنانين منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج وائل عبد العزيز، ولؤى عبدالله.
وكتبت "الشربيني" تعليقا على الفيديو قائله: "كل سنة وأنتي طيبة.. ومزيد من الأوقات المجنونة مع بعض.. بحبك".
يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني مشاركتها في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع الفنان كريم عبد العزيز، و عدد من الفنانين منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج وائل عبد العزيز، ولؤى عبدالله.