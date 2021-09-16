عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

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الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام والده بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وقال البيان، إنه بالفحص تبين أن قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالرقبة، يفيد بتضرره من والده لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" نتج عنه إصابته، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

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