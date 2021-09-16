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عاجل.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين و900 ألف جنيه

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في بيع المخدرات في محافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة (برج العرب، وأول العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، على النحو التالي: تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزتهم 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وثلاثة هواتف محمولة.

أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأحد الأشخاص -له معلومات جنائية- حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (عدد 35 ألف قرص مخدر لعقار التامول- مبلغ مالي –هاتف محمول.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريبًا.

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مخدرات بوابة الفجر آلفجر

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