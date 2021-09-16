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أول تعليق من بسمة بوسيل عقب شائعات انفصالها عن تامر حسني

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:48 ص
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
مي مرسي
حضرت اليوم الفنانة بسمة بوسيل، افتتاح مطعم لـ ابن المطربة أصالة، وذلك بحضور زوجها تامر حسني وعدد من الفنانين.

وحرصت بسمة بوسيل، على تهنئة ابن أصالة بافتتاح المطعم من خلال مشاركتها بعض الصور من الافتتاح عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائله: "مبروك يا لودي.. فخورة بيك".

ويعتبر هذا هو التعليق الأول لـ بسمة بوسيل عقب انتشار شائعات في الأيام القليلة الماضية بانفصالها عن تامر حسني، وأصبحا الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

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