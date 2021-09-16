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فيفي عبده ضيفة وفاء الكيلاني في "السيرة" على "DMC".. الليلة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
مي مرسي
تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني الفنانة فيفي عبده، في حلقة خاصة من برنامجها "السيرة" المذاع على قناة "DMC" في تمام الساعة الـ9:30 مساء اليوم.

ومن المقرر أن تتحدث فيفي عبده في البرنامج، عن تفاصيل كثيرة في حياتها الشخصية والعملية، وكواليس مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية.

واعتادت الفنانة فيفي عبده على مشاركة جمهورها، فيديوهات من إجازتها الصيفية، أثناء رقصها على الأغاني في الساحل الشمالي، وسريعا ما تنهال عليها التعليقاتمن الجمهور معبرين عن إعجابهم بها.

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