النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لفحص حريق نشب بدار رعاية في حدائق الأهرام

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في الحريق الذي اندلع داخل دور رعاية بمنطقة حدائق الأهرام، في الجيزة وأسفر عن عدد من المصابين.





وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وكشف ملابسات اندلاع الحريق.





كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل غرفة في دار رعاية بمنطقة حدائق الأهرام، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف، والحماية المدنية التي سيطرت على ألسنة اللهب.



