Advertisements

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لفحص حريق نشب بدار رعاية في حدائق الأهرام

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في الحريق الذي اندلع داخل دور رعاية بمنطقة حدائق الأهرام، في الجيزة وأسفر عن عدد من المصابين.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وكشف ملابسات اندلاع الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل غرفة في دار رعاية بمنطقة حدائق الأهرام، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف، والحماية المدنية التي سيطرت على ألسنة اللهب.

وأسفر الحريق عن 8 مصابين، باختناق نتيجة الحادث، وتم اسعافهم، وتحرر المحضر اللازم.

الكلمات المفتاحية

حريق حدائق الأهرام النيابة الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 14 ساعة

جدو: وقعت للزمالك.. وكيروش المدرب المثالي للمنتخب

منذ 41 دقيقة

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة لريال مدريد.. هالاند يحسم موقفه مع بوروسيا دورتموند

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الدفع بـ ٩ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مول تجاري في المنصورة

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عائمة كورنيش الجيزة

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل انفجار ماسورة غاز بشقة بولاق الدكرور

السيطرة على حريق شب بماسورة غاز بالزيتون

عاجل.. السيطرة على حريق هائل في "مول شهير" بأكتوبر

المعاينة تكشف سر اندلاع النيران بـ"مول شهير" في أكتوبر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

06:18 ص

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

03:54 ص

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:48 ص

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements