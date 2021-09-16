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أكثر من 226 مليون إصابة و4.6 مليون وفاة بفيروس كورونا حول العالم

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 08:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 226 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.

 

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 226.346.284، وإجمالي الوفيات 4.659.290.

 

وكانت الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ666615 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 41.536.395.

 

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ588597 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.034.610.

 

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات443497، وإجمالي إصابات 33.316.755.

 

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ269913 وإجمالي إصابات 3.542.189.

 

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198860، وإجمالي إصابات 2.163.312.

 

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 191566، وإجمالي إصابات 7.091.368.

 

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 139682، وإجمالي إصابات 4.178.164.

 

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 134975 وإجمالي إصابات 7.346.832.

 

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130100، وإجمالي إصابات 4.618.040.

 

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات125753، وإجمالي إصابات 4.934.568.

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