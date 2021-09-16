اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية، تراجع أستراليا عن عقد شراء غواصات من فرنسا أمرا "خطيرا"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، إن إجلاء أولى دفعات الفرنسيين من كابول بحلول مساء الاثنين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.