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تعطل تصوير الفيلم الجديد لمارك ويلبيرج وكيفين هارت

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:16 ص
مارك ويلبيرج
مارك ويلبيرج
أحمد جمال أحمد

تعرض الفيلم الجددي للنجم مارك ويلبيرج والنجم كيفين هارت لتوقف التصوير، بعد تعرض واحداً من فريق عمل الفيلم لإصابة بموقع التصوير.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد يطرح بعنوان Me Time، وخلال تصوير أحد مشاهده منتصف الشهر الجاري، تعرض واحد من فريق العمل للإصابة بالوقوع من أعلى أحد المنصات.

ومن المقرر استكمال تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عقب تدعيم إجراءات السلامة داخل موقع التصوير.

الكلمات المفتاحية

لمارك ويلبيرج كيفين هارت

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