البرازيل تسجل 14.780 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 14 ألفًا و780 إصابات مؤكدة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلا عن 793 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل، إلى 21 مليونا و34 ألفًا و610 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 588 ألفا و640 حالة، حسبما أفاد بيانات وزارة الصحة.

واحتلت البرازيل، المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.