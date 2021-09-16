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رضا عبد العال: بن شرقي "قنبلة موقوتة" فى الزمالك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:00 ص
بن شرقي
بن شرقي
أحمد عصام

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأبيض أصبح "قنبلة موقوتة" داخل القلعة البيضاء.

رضا عبد العال: بن شرقي "قنبلة موقوتة" فى الزمالك
وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "أشرف بن شرقي سيفعل مثلما فعل التونسي فرجاني ساسي وسيرحل فى النهائية ولن يجدد عقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، ومن الأفضل أن يتم تجميد اللاعب من جانب الجهاز الفني وأتمنى عدم تكرار أزمة ساسي".

وأضاف: "يجب تحضير من الآن بديل لأشرف بن شرقي وعدم تكرار أزمة موسم الماضي مع ساسي، وإذا تم تجميده سيطلب تجديد عقده بشروط الزمالك وليس بشروطه".

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