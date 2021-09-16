Advertisements

عودة طالبان المفاجئة تلقي بظلالها علي الدبلوماسيين الأفغان في الخارج

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
منار طارق
تركت عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة مئات الدبلوماسيين الأفغان في الخارج في حالة من عدم اليقين: نفاد الأموال اللازمة لمواصلة عمل البعثات، وخوف العائلات ويأسها للحصول على ملاذ في الخارج.

وقالت الحركة الإسلامية المتشددة، التي أطاحت بسرعة بالحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب في 15 أغسطس، إنها بعثت برسائل إلى جميع سفاراتها تطلب من الدبلوماسيين مواصلة عملهم. لكن وصف ثمانية من موظفي السفارة الذين تحدثوا لرويترز بشرط عدم الكشف عن هويتهم في دول من بينها كندا وألمانيا واليابان الخلل الوظيفي واليأس في بعثاتهم.

صرح دبلوماسي أفغاني في برلين "زملائي هنا وفي العديد من البلدان يناشدون الدول المضيفة لقبولهم"، وقال إنه يخشى ما قد يحدث لزوجته وبناته الأربع اللائي بقين في كابول إذا سمح باستخدام اسمه. واضاف "أنا أتوسل حرفيا. الدبلوماسيون مستعدون لأن يصبحوا لاجئين"، مضيفا أنه سيتعين عليه بيع كل شيء، بما في ذلك منزل كبير في كابول، و"البدء من جديد".

قال أفضال أشرف، خبير العلاقات الدولية والزميل الزائر بجامعة نوتنغهام البريطانية، إن البعثات الأفغانية في الخارج تواجه فترة "من النسيان المطول" حيث تقرر الدول ما إذا كانت ستعترف بطالبان. وتابع "ما الذي يمكن أن تفعله تلك السفارات؟ إنهم لا يمثلون حكومة. ليس لديهم سياسة للتنفيذ"، مضيفا أنه من المرجح أن يُمنح موظفو السفارة حق اللجوء السياسي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة إذا عادوا إلى أفغانستان.

سعت حركة طالبان، التي فرضت تفسيرًا صارمًا للشريعة الإسلامية مع عقوبات مثل بتر الأطراف والرجم خلال حكمها السابق من عام 1996 إلى عام 2001، إلى إظهار وجه أكثر تصالحية منذ عودتها إلى السلطة. وقد طمأن المتحدثون الرسميون الأفغان بأنهم ليسوا في حاجة للانتقام وسيحترمون حقوق الناس، بما في ذلك حقوق المرأة.

لكن التقارير التي تتحدث عن عمليات تفتيش من منزل إلى منزل وأعمال انتقامية ضد مسؤولين سابقين وأقليات عرقية جعلت الناس قلقين. وتعهدت طالبان بالتحقيق في أي انتهاكات. وأصدرت مجموعة مبعوثين من الحكومة المخلوعة بيانا مشتركا هو الأول من نوعه، أوردته رويترز يوم الأربعاء قبل نشره للجمهور، داعيا زعماء العالم إلى رفض الاعتراف الرسمي بطالبان.

الكلمات المفتاحية

طالبان افغانستان

أخبار تهمك

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 11 ساعة

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال النقاز إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال: بن شرقي "قنبلة موقوتة" فى الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 15 ساعة

جدو: وقعت للزمالك.. وكيروش المدرب المثالي للمنتخب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

واشنطن تنفي شائعات إغلاق السفارة الأمريكية في أفغانستان

الرئيس الأفغاني يجري محادثات عاجلة مع اقتراب طالبان من كابول

أفغانستان .. بين الانسحاب الأمريكي وعجز الدولة علي وقف زحف طالبان.. فما القصة؟

القوات الأمريكية تطلق النار في الهواء لتفريق المدنيين الأفغان في مطار كابول

طالبان تحاول إبداء الهدوء بينما تسرع الولايات المتحدة عمليات الإجلاء الفوضوي

طالبان تستخدم نبرة تصالحية وتتعهد بتحقيق السلام واحترام حقوق المرأة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

09:31 ص

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

03:54 ص

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

08:31 ص

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

06:18 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements