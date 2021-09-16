تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة نظيره غرناطة يوم الإثنين المقبل الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري ضمن الإسبوع الخامس من الدوري الإسباني.





بعد البايرن تعرف على منافس برشلونة في الدوري في الجولة القادمة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.





وكان برشلونة بقيادة الهولندي رونالد كومان، قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "كامب نو" في إطار الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ويتواجد البارسا في المركز السابع بترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد خوض ثلاث نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة أخرى.





على الجانب الآخر يحتل غرناطة المركز السابع عشر بنقطتين حيث خاض أربع مباريات تعادل في اثنين وتلقى الهزيمة في مثلهما.





جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.