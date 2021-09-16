Advertisements

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
أحمد عصام
أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، كان فى الإمارات خلال الفترة الماضية من أجل الاتفاق مع نادى جديد.

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون 
وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "كارتيرون لم يكن فى إجازة بالإمارات بل ذهب من أجل التفاوض مع نادى هناك لتدريبه خلال الفترة المقبلة والهروب مرة أخرى من الزمالك مثلما فعل من قبل، ورحيله سيكون مفيد للقلعة البيضاء".

وأضاف: "حمدي النقاز وحمزة المثلوثي لا يجيدان الناحية الدفاعية، وأحمد سالم صافي الظهير الأيمن لفريق طنطا أفضل من الثنائي".

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك كارتيرون باتريس كارتيرون الزمالك

أخبار تهمك

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

جدو: وقعت للزمالك.. وكيروش المدرب المثالي للمنتخب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال النقاز إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال: بن شرقي "قنبلة موقوتة" فى الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة بشأن مستقبل شيكابالا مع الزمالك

الزمالك يحسم مصير شيكابالا في الموسم المقبل

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

مفاجأة.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

كارتيرون يحسم مصير صفقة الزمالك الجديدة

مفاجأة في الزمالك بشأن الراحلين والصفقات الجديدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

09:31 ص

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

03:54 ص

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

06:18 ص

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

08:31 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements