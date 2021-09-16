كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال حمدي النقاز، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال النقاز إلى الزمالك

وكان الزمالك قد أعلن عن تعاقده مع حمدي النقاز، بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة، قبل أيام، بشكل رسمي.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حمدي النقاز تنازل عن مستحقاته لدي الزمالك خلال توقيع عقود انتقاله للفريق".





وكان حمدي النقاز، الظهير الأيسر التونسي، قد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي، قبل أيام لينضم إلى صفوف الزمالك.



