Advertisements

مسئول أممي يحذر من احتمال حدوث "معاناة أكبر" في أفغانستان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أفغانستان بحاجة إلى دعم عاجل ومستدام من المجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة إنسانية أكبر، محذرا من التداعيات العالمية إذا حدث ذلك.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام للدولة الواقعة في جنوب آسيا "الوضع الإنساني في أفغانستان لا يزال يائسا". وأضاف انه "إذا انهارت الخدمات العامة والاقتصاد، فسنشهد المزيد من المعاناة وعدم الاستقرار والنزوح داخل وخارج البلاد.. لذلك يجب على المجتمع الدولي التعامل مع أفغانستان - وبسرعة - من أجل منع حدوث أزمة إنسانية أكبر بكثير لن يكون لها آثار إقليمية فحسب، بل عالمية".

نزح بالفعل أكثر من 3.5 مليون أفغاني في بلد يكافح الجفاف ووباء كوفيد -19. وقال غراندي إنه حتى قبل تولي طالبان زمام الأمور الشهر الماضي، كان أكثر من 18 مليون أفغاني، أو حوالي نصف السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.


تصاعد الفقر والجوع منذ استيلاء طالبان على السلطة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مؤتمر دولي للمساعدات هذا الأسبوع إن الأفغان يواجهون "ربما أكثر أوقاتهم خطورة". وتعهد المانحون في المؤتمر بتقديم أكثر من 1.1 مليار دولار لمساعدة أفغانستان.

الكلمات المفتاحية

طالبان افغانستان

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 11 ساعة

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

جدو: وقعت للزمالك.. وكيروش المدرب المثالي للمنتخب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال النقاز إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

رضا عبد العال: بن شرقي "قنبلة موقوتة" فى الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

جوتيريس يزور بنجلادش لمناقشة أزمة الروهينجا

السعودية تدعم اللاجئين السوريين في لبنان بـ 5 ملايين دولار

الأمم المتحدة: الحرب والعنف يتسببان في نزوح حوالي 71 مليون شخص حتي الان

"جوتيريس" يحث العالم على تقاسم عبء اللاجئين بشكل أكثر إنصافاً

منظمة أممية: أفغانستان على شفا أزمة إنسانية

تركيا تعتقل 1500 مهاجر قرب الحدود مع إيران

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

09:31 ص

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

03:54 ص

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

08:31 ص

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

06:18 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements