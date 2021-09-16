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ميدو: الزمالك "بيتحارب" من داخل النادي منذ التتويج بالدوري

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:47 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك يتم محاربته من الداخل، مشيرًا إلى أن الجميع يظن أنها من الخارج وهي عكس ذلك تمامًا.

ميدو: الزمالك "بيتحارب" من داخل النادي منذ التتويج بالدوري 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك بيتحارب من داخل النادي، أقول دائمًا أن الحرب الحقيقية على نادي الزمالك ليست من الخارج كما يظن الجميع، بل من شخصيات داخل النادي ممن يدعون حبهم للزمالك".

وتابع، "الزمالك حصد الدوري، وبدأت المشاكل داخل النادي كالعادة، مثلما يحدث بعد أي موسم فاز فيه ببطولة الدوري، حيث تم هدم أي فريق فاز للزمالك ببطولة عن عمد".

واستكمل، "90% من المشاكل التي يتعرض لها الزمالك من داخل النادي، ومن يتسبب في تلك المشاكل لا علاقة له بالنادي، ويعمل فقط لمصالحه الشخصية".

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نادي الزمالك ميدو الزمالك

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