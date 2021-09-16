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آخرهم حدادة المنصورة.. مواطنون ساندهم "السيسي" (وقائع)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:52 ص
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
محمد العطار
يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما على مساندة المصريين سواء بالمشروعات أو الخدمات الصحية ضمن متابعته لشئون المصريين سواء في الداخل أو الخارج.

السيدة بوسي
 
في الساعات الأخيرة، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي المساعدة للسيدة بوسي التي تعمل حدادة بمدينة المنصورة من أجل الإنفاق على أبناءها، وقالت السيدة بوسى سعد، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالبنا بتوفير ورشة وشقة أدخلت السعادة علينا، متابعة:" مش مصدقة نفسي إن الرئيس السيسى كلمنى وفرحانة مش عارفة أتكلم بصراحة، وأنا شغالة حدادة في سوق الحدادين".

وفي تصريحات تليفزيونية، تابعت: "لقيت تليفون جالى بيقولى هاتى القناة الأولى عشان الرئيس السيسى هيتكلم معاكى، أنتى جالك شقة ومحل، فأنا قولتلها بتتكلمى بجد فقالتلى آه والله العظيم هنرن عليكى، فجبت القناة الأولى والرئيس ربنا يباركله يا رب ويخليه لنا بلغنى بالخبر الجميل مش عارفة أشكره إزاى".

الفنان شريف دسوقي

و٢٥ مايو الماضي اطمأن الرئيس السيسي على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد خضوعه لعملية بتر بقدمه، على خلفية إصابته بمرض السكري، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

علاج مواطنين من السمنة
 
وفي بداية يناير الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بعلاج "مروة - 31 سنة" والمقيمة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، والتى تعانى من السمنة المفرطة ووزنها يتعدى 200 كيلو جرام؛ وتعانى من قرح الفراش ومصابة بزيادة كبيرة فى قدمها فيما يعرف بـ"داء الفيل"، ما أثّر سلبًا على حركتها، كما أنها تعانى من مشكلات فى الغدد، تسببت فى إصابتها بحالة متقدمة من السمنة المفرطة.

وفي 29 ديسمبر 2020، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج المواطنة شيرين سمير عبد المقصود والمقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتي تعاني من السمنة المفرطة ويصل وزنها لأكثر من 350 كيلوجراما، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بداء الفيل، ما أثر سلبا على حركتها.


علاج الطفلة ميرا

وفي 12 ديسمبر 2020، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل الطفلة ميرا محمود "8 شهور" لمعهد ناصر بالقاهره لعلاجها على نفقة الدولة بسبب معانأتها من ثقب بين الآذينين والبطينين بالقلب ورافق الطفلة والدها وفريق طبي مجهز لمتابعة حالتها الصحية.

علاج الطفلة شروق

أما في ٢ ديسمبر 2020، كلف الرئيس بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، حيث تبلغ من العمر 6 سنوات، وتقيم بمدينة الفشن بمحافنة بنى سويف، وتعانى من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها، ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة أسرتها على توفيرالعلاج اللازم لها، وبالفعل تم تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.


علاج المواطن محمود سمير

وفي أغسطس 2019، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

علاج طفل بدون أطراف

وفي وقت سابق، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب والد طفل يدعى زياد، وُلد بدون أطراف نهائيا، من أجل إجراء عملية لتركيب أطراف صناعية حتى يستطيع مواصلة حياته بشكل طبيعى.

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