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فرنسا تتهم بايدن بطعنها في ظهرها بسبب الصفقة الأسترالية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
منار طارق
اتهمت فرنسا الرئيس الأمريكي جو بايدن بطعنها في ظهرها والتصرف مثل سلفه دونالد ترامب بعد استبعاد باريس من واحدة من أكثر الصفقات الدفاعية المربحة في العالم التي وقعتها مع أستراليا للغواصات.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في وقت سابق إنها ستقيم شراكة أمنية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من شأنها أن تساعد أستراليا في الحصول على غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية وإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية التصميم البالغة 40 مليار دولار. وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان لإذاعة فرانس إنفو "هذا القرار الوحشي الأحادي الذي لا يمكن التنبؤ به يذكرني كثيرًا بما كان السيد ترامب يفعله.. إنه فقدان للثقة وأنا غاضب للغاية."

اختارت أستراليا في عام 2016 شركة بناء السفن الفرنسية Naval Group لبناء أسطول غواصات جديد بقيمة 40 مليار دولار لتحل محل غواصات Collins التي مضى عليها أكثر من عقدين. وقبل أسبوعين فقط، أعاد وزيرا الدفاع والخارجية الأسترالي تأكيد الاتفاق لنظرائهما الفرنسيين. لكن تعثرت الصفقة بسبب المشكلات والتأخيرات بسبب مطالبة كانبرا بأن يتم الحصول على غالبية التصنيع والمكونات محليًا.

وقال بايدن مساء الأربعاء، ربما توقعا لرد فعل باريس، إن فرنسا ما زالت "شريكا رئيسيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

الكلمات المفتاحية

فرنسا بايدن الصفقة الاسترالية

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