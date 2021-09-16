وزير النقل يلتقي وفد سكك حديد ألمانيا لبحث التعاون في الإدارة والتشغيل

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.



وأشاد الوزير بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التي تدار بها سكك حديد ألمانيا، متطلعا للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي.

مقترحات التعاون المستقبلية

واستعرض الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية، وخاصة بعد زيارة وفد "دويتشه بان" خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية.



وأوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين، الأول يتمثل في التعاون في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية، الذي يتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشئون الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومه قطع الغيار.



بالإضافة إلى التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أو المعدات والوحدات المتحركة، إلى جانب التعاون في مجال الموارد البشرية (HR) والذي يتمثل في ألية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف، وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به.



وفيما يتعلق بالشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي، فأوضح الوزير أنه يتمثل في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده.

تحويل ورش السكك الحديدية

وأضاف أن أهم تلك القطاعات التي يمكن أن تكون نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين يتمثل في تحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها وزيادة الجودة، عبر التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات، وتحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية.

300 عربة كشف قلاب

وأشار كامل الوزير إلى أنه تم التعاقد مع سيماف على توريد1000 عربة لنقل البضائع منها 300 عربة كشف قلاب لأول مرة في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديدية المصرية، مضيفا أنه بالانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديد المختلفة سيكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع.



وتابع أنه كان هناك حاجة ماسة لهذا التعاون الاستثماري في نقل البضائع وكذلك انشاء شركة للنقل المتميز تضم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة بالإضافة إلى عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف الروسي المجري.



وأوضح أن إنشاء شركة للنقل السياحي وعربات النوم تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلي بين الجانبين، منوها إلى أنه جاري التعاقد على 200 عربة نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخرة.



وأكد على أن مجال تجديدات السكة يمثل أحد أهم الأنشطة المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو بالشراكة مع شركة إيرتراك خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.