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3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
كشف مصدر مقرب من نبيل عماد دونجا، لاعب خط الوسط بنادي بيراميدز، عن تطورات مفاوضات الزمالك للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

اسباب تأجيل صفقة الزمالك حتى الآن
وسبق وحصل الفارس الأبيض على توقيع دونجا في وقت سابق للعب في صفوف الفريق، لكن الصفقة لم تتم حتى الآن.

وأكد المصدر أن هناك 3 أسباب تعطل إتمام الصفقة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن إدارة نادي الزمالك لم تتوصل لاتفاق حتى الآن بشأن الراتب السنوي للاعب والذي يتقاضى 12 مليون جنيه مع بيراميدز في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز طلبت 20 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات دونجا، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب الزمالك.

وشدد المصدر على أن السبب الثالث يتعلق بإيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، الذي يرغب في الاحتفاظ بطاقة عناصره الأساسية وعدم التفريط فيها للحاجة إليهم في الموسم المقبل.

كان بيراميدز قد تعاقد مع إيهاب جلال لتولي المسئولية الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل خلفًا لليوناني تاكيس جونياس.

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صفقة دونجا والزمالك دونجا بيراميدز الزمالك

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