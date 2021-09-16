كين يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة هاري كين مهاجم توتنهام، على تجديد عقده مع السبيرز، ولكن بشرط وحيد.





شرط كين لتجديد عقده مع توتنهام

وكان كين يرغب في المغادرة عن توتنهام في الميركاتو الصيفي الماضي، والانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن دانييل ليفي، رئيس النادي رفض التفريط في خدماته، إلا بمقابل 150 مليون جنيه إسترليني.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "صن" البريطانية، فإن كين لم يوافق على تجديد عقده مع توتنهام، إلا إذا قام ليفي بإدراج شرط جزائي في عقده، وهو أمر يرفضه رئيس النادي في عقود لاعبيه".





ويطمع كين في الظفر بأستثناء من ليفي، من أجل السير في عملية التجديد.





والجدير بالذكر أن توتنهام يريد تجديد عقد هاري كين صاح الـ28 عامًا وزيادة راتبه، من أجل إثناءه عن فكرة الرحيل.