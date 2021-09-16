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التذبذب يسيطر على أسعار البيض في مصر.. و"الكرتونة" بـ 53 جنيها

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
يشهد سوق أسعار البيض في مصر، حالة من عدم الاتزان والتقلبات السعرية بين ارتفاع وانخفاض، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة ما بين 41 إلى 42 جنيها في المزرعة في حين يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 44 إلى 46 جنيها للمستهلك . 

ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 - 45 جنيها بالمزرعة ويصل السعر  ما بين 46 إلى 48 جنيها للمستهلك.

أما سعر البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة ما بين 47 إلى 48 جنيها ويتراوح السعر ما بين 50 إلى 53 جنيها للمستهلك .

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