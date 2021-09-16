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أعلى وأقل سعر.. ماذا فعل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 16 سبتمبر

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم  الخميس في البنوك العاملة في مصر.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء عند مستوى 15.67 جنيها في مصرف أبو ظبي الاسلامي، في الوقت الذي قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار عند 15.69 جنيها. 


سعر الدولار اليوم في مصر 

 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.63 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك عودة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

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