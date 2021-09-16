اليوم.. درة ضيفة برنامج "يوم ليك"





ومن المقرر أن تتحدث درة خلال اللقاء عن ردود الأفعال حول مسلسلها الجديد "زي القمر 2" ضمن حكاية غالية، بجانب الكشف عن أصعب المشاهد وكواليس التصوير، بالإضافة إلى الحديث عن حياتها الشخصية وأعمالها السينمائية التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن مسلسل "زي القمر" من بطولة الفنانة درة، ومراد مكرم، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وفرح يوسف، وهاجر الشرنوبي، والعمل من تأليف أحمد فرغلي وأحمد حسني، إخراج شيرين عادل.

تستضيف الإعلامية سمير يسري اليوم في برنامجها "يوم ليك" الفنانة التونسية درة، ومن المقرر عرض اللقاء على قناة "الحياة" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.