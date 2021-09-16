وزير التعليم العالي يوجه رسالة تحذيرية لـ الطلاب بسبب لقاح كورونا (فيديو)

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تلقي طلاب الجامعات لقاح كورونا، قائلا: "بنقولكم لو سمحتوا سجلوا أو روحوا الجامعة لتتسجيل وتلقي اللقاح ونرجوا الاستجابة من أجل صحتك".



وقال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لتوفير لقاح كورونا، وأن هناك متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للإطمئنان على الطلاب والتعليم.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلاب الجدد سيحصلون على لقاح كورونا بشكل مؤكد خلال تقديمهم الأوراق في الجامعة.



وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، أن الطالب الذي لا يريد الحصول على لقاح كورونا، عليه أن يجري مسحة كل أسبوع في مكان محدد وبسعر معين ولن نتنازل عنه.



وتابع عبد الغفار: "أنت تملك الحرية الشخصية ولكن لا تملك ضرر الآخرين وأي طالب أو من أعضاء هيئة التدريس لا يريد عليه أن يجري مسحة كل أسبوع".



وختم حديثه قائلًا: "الجامعات ستقدم كارنيه لكل طالب مبين خلاله عن تلقيه جرعة أولى أم لا".

