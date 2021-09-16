بالفيديو.. وليد الحريري يشعل إحتفالية الأهلي بعرض عالمي لمجسم برج النجمة العاشرة بتقنية الـ 3D بروجيكشن









شهدت إحتفالية النادي الأهلي بتدشين النجمة العاشرة باللقب الافريقي الكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل كانت حديث الحضور وجمهور القلعة الحمراء علي مواقع التواصل الإجتماعي وهي عندما كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النقاب عن البرج الايقوني للنجمة العاشرة الذي من المقرر تشييده مكان المدرج القديم بملعب التتش.





ولفت انتباه الجميع التقنية العالمية التي عرض بها مجسم لحجم برج النجمة العاشرة والذي استعان خلاله كابتن محمود الخطيب بمصصم الإضاءة والمؤثرات البصرية العالمي وليد الحريري الذي أبهر الجميع بعرض عالمي لمجسم البرج مستخدما تقنية ال 3D مابينج بروجيكتور التي تناول من خلالها "شو" خاص بكل نجمة بداية من النجمة الأولى التي تم تحقيقها في إدارة صالح سليم ومرورا بالنجوم التي حقهها الأهلي خلال مجلس حسن حمدي وحتي العاشرة التي استطاع الشياطين الحمر تحقيقها بالفوز علي فريق كايزرتشيفز .





وعقب عاصفة من التصفيق للشو المبهر الذي قدمه الحريري أشار الخطيب الي ان النجمة العاشرة سوف يتم أضاءتها كل يوم في العاشرة مساءاً ليتم تدشين النجمة العشرة بالشكل المناسب.



من جانبه عرض وليد الحريري فيديو لعرض مجسم برج النجمة العاشرة بتقنية ال 3D مابينج بروجيكتور عبر صفحته علي فيس بوك ووجه كلمة شكر لكل من ساهم في نجاح الإحتفالية التي نظمها هشام جمال في توقيت قياسي وهو ١٢ ساعة فقط بالإضافة إلى عناصر نجاح الحفل من ملك تصميم وتنفيذ المسارح تامر فوزي واجهزة وهندسة صوتية لعماد نبيل ومدير الإضاءة جلال الذكي وعرض ال fire works لسامي يوسف .







