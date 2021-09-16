تكثيفات أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة بالشيخ زايد



انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة.



ويكثف رجال المباحث جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوال الجيران وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة.

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة بمدينة الشيخ زايد.تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بالحي الثالث، بمدينة الشيخ زايد.