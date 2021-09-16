العثور على جثة رضيع وسط القمامة فى الحوامدية

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة رضيع بمقلب قمامة بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة، صباح الخميس، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيع ملقاة وسط القمامة، بمدينة الحوامدية.



وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ واستمعت إلى أقوال شهود عيان حول ملابسات اكتشافهم للجثة.



وشكل العقيد محمد مختار مفتش الجنوب فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد هوية مرتكب الواقعة.



تم إيداع جثة الرضيع المشرحة لتحديد أسباب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.