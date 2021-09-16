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الصين تستعد لحضور اجتماعًا افتراضيًا حول أفغانستان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قالت الصين إنها ستحضر اجتماعا افتراضيا لقادة دول وسط وجنوب آسيا لمناقشة الوضع في أفغانستان. ومن المقرر عقد اجتماع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون التي تهيمن عليها الصين وروسيا اليوم الخميس وتستضيفه طاجيكستان.

أفغانستان عضو مراقب في التجمع، لكن لم يتضح ما إذا كان أي ممثل عن قيادة طالبان سيحضر. ولم تقل الصين ما إذا كانت ستعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة التي استبعدت أحزابًا ونساءً من الخارج، على الرغم من أنها تودتت لقيادتها وأبقت سفارتها في كابول مفتوحة.

اتهمت الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية الولايات المتحدة بزعزعة استقرار أفغانستان من خلال ما تصفه بانسحاب متسرع وفوضوي لقواتها، حتى في الوقت الذي تغلبت فيه طالبان بسرعة على قوات الحكومة الأفغانية خلال الأسابيع الأخيرة. واستخدمت الصين تعاون شنغهاي لتعزيز مكانتها في آسيا الوسطى من خلال الحوار السياسي والتدريبات العسكرية المشتركة، والتي تهدف إلى حد كبير إلى تقليص نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.

كما دعت بكين حركة طالبان إلى الالتزام بتعهدها بكبح جماح المسلحين الساعين إلى استقلال منطقة شينجيانغ المسلمة شمال غرب البلاد، كما حث وزير الخارجية وانغ يي الحركة على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة، مع تقديم 31 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، إلى جانب 3 ملايين جرعة من لقاحات COVID-19 صينية الصنع

الكلمات المفتاحية

طالبان الصين افغانستان

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