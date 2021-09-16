كواليس غضب محمد عبد الغني في الزمالك

تحدث أحد المصادر داخل الزمالك عن كواليس وأسباب غضب نجم دفاع الفريق محمد عبد الغني.





أسباب غضب محمد عبد الغني من الزمالك

وأفاد المصدر بأن عبد الغني غاضب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة على الرغم من الوعود الكثيرة التي حصل عليها من إدارة القلعة البيضاء في وقت سابق.





وأوضح المصدر أن عبد الغني تواصل مع حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك من أجل إيجاد حل للأمر لكن لم يتم التوصل لحل بين الثنائي بل دخل عبد الغني في صدام مع حسين السيد.





محمد عبد الغني يلجأ لرئيس الزمالك

وأكد المصدر أن عبد الغني لجأ في النهاية إلى حسين لبيب رئيس الفارس الأبيض من أجل صرف مستحقاته المتأخرة وإيجاد حل لتلك الأزمة.





وألمح المصدر أن عبد الغني تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب حاجته الشديدة إليه.





ولفت المصدر أن الزمالك تعاقد مع محمود شبانة من أسوان مقابل 5 ملايين جنيه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.