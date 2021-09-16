Advertisements

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:03 ص
روما
روما
غدير أحمد
أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي، موسم 2021/22، بفوز بولونيا على هيلاس فيرونا بهدف دون رد.

وشهدت الجولة الماضية، مواصلة يوفنتوس نتائجه السيئة في الموسم الحالي، حيث وقع أمام نابولي في تلك الجولة بهدفين لهدف، بينما تخطى ميلان نظيره لاتسيو بثنائية دون رد.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة كالآتي:-

1 روما، 9 نقاط.
2 ميلان، 9 نقاط.
3 نابولي، 9 نقاط.
4 إنتر ميلان، 7 نقاط.
5 أودينيزي، 7 نقاط.
6 بولونيا، 7 نقاط.
7 لاتسيو، 6 نقاط.
8 فيورنتينا، 6 نقاط.
9 ساسولو، 4 نقاط.
10 أتالانتا، 4 نقاط.
11 تورينو، 3 نقاط.
12 إمبولي، 3 نقاط.
13 جنوى، 3 نقاط.
14 فينيزيا، 3 نقاط.
15 سامبدوريا، نقطتان.
16 يوفنتوس، نقطة.
17 كالياري، نقطة.
18 سبيزيا، نقطة.
19 هيلاس فيرونا، بلا نقاط.
20 ساليرنيتانا، بلا نقاط.

الكلمات المفتاحية

نابولي ميلان روما ترتيب الدوري الايطالي

أخبار تهمك

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 17 ساعة

مهدد بالاستبعاد.. شوبير يفجر مفاجأة عن ترشح أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة

منذ 39 دقيقة

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال النقاز إلى الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كواليس غضب محمد عبد الغني في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ 39 دقيقة

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الأحد

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثانية

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثالثة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:07 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:33 ص

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

10:00 ص

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

09:31 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements