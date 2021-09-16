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عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:07 ص
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
مارينا بشارة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى،  القرار رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.

هدف المشروع

ويهدف المشروع إلى إتاحة مِنح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء فى القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وطائف أفضل، وإضافية إلى خلق فرص وتحفيزًا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوروبية فى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.

ويخدم المشروع أهداف التنمية المستدامة: الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وفي إطار هذا المشروع، فإنه من المقرر مرافقة الشركات في فترة إعدادها وتنفيذها لاتفاقات تعاون محددة ولاستثمارات ملموسة، وتقديم المشورة للشركات النشيطة، بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء علي احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات، والحصول علي شهادات الجودة والتمويل والقيام والقيام بتدابير التأهيل.

وقعت الخطابات في القاهرة بتاريخي 23 ديسمبر 2020 و24 ديسمبر 2020.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.

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