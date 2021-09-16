وفاة نجل إمام الدعاة.. ماذا تعرف عن أحمد متولي الشعراوي؟

إعلان خبر الوفاة



وأعلن الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، وفاة أحمد الشعراوي، ابن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقال تركي، خلال المنشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى أخى وصديقى الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم أجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".



موعد دفن الجثمان



زقال محمد الساعاتي، متحدث نقابة قراء القرآن الكريم، إن أسرة الشيخ محمد متولى الشعراوى، بحثت إجراءات دفن الجثمان اليوم بدقادوس.‏



انتظار وصول الجثمان من ألمانيا



وأكدت نقابة القراء، أن أسرة إمام الدعاة ستعلن عن موعد دفن الجثمان بعد التواصل مع نجل الفقيد المتواجد في ألمانيا.



دوره في مسلسل إمام الدعاة



وراويا دوره في مسلسل إمام الدعاة، نعى الفنان حسن يوسف، نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، معربًا عن حزنه الكبير على وفاة الراحل، ومطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وتحدث الفنان حسن يوسف عن ذكرياته مع الراحل، وبعض المواقف التي جمعتهما خاصة أثناء تجسيده السيرة الذاتية لوالده الشيخ متولي الشعراوي، في مسلسل إمام الدعاة، الذي عرض في عام 2003، قائلًا: "الله يرحمه أحمد كان أخ لينا كلنا، ولما كنا مع فضيلة الإمام، كان بيقوم بالواجب".



واضاف حسن يوسف: "عرفت منه الساعات الأخيرة في حياة الشعراوي، لما كان في سكرات الموت، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت في لحظاته الأخيرة"، كما أضاف::ربنا يرحمه، لحق بوالده في جنة الفردوس الأعلى بإذن الله، الله يرحمهم ويغفر لهم، ويصبر أهلهم وذويهم".





صدم الرأي العام خلال الساعات الأخيرة، بوفاة أحمد متولى الشعراوي نجل إمام الدعاة في ألمانيا، ما أدى إلى كثرة الحديث عنه وتصدره مواقع السوشيال ميديا وكذلك مؤشرات البحث على موقع "جوجل".