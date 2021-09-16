مهدد بالاستبعاد.. شوبير يفجر مفاجأة عن ترشح أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري السابق، مهدد بالاستبعاد من الترشح على المنصب خلال الانتخابات المقبلة.





وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن هناك أكثر من 50 خطابًا من أجل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، ومن المتوقع وصول خطابات جديدة اليوم، قد يصل اليوم عدد الخطابات إلى 65، وقد يرتفع الرقم إلى 70 ناد.





وتابع نائب رئيس الجبلاية السابق، أن أول قرار للجمعية العمومية، سيكون اعتماد اللائحة الجديدة، مع وضع بعض التعديلات ومنها تطبيق بند الـ8 سنوات، وهو ما سيحرم كثيرين من خوض الانتخابات المقبلة.





واختتم: "سيكون على رأس المستبعدين هاني أبوريدة، وأحمد شوبير، ومجدي عبدالغني، وسيف زاهر، وخالد لطيف، وعصام عبدالفتاح"، مشيرًا إلى أن محمد أبو الوفا، وحازم إمام، وسحر عبدالحق، من حقهم الترشح بعد تطبيق بند الـ8 سنوات".