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قراران جديدان لرئيس الوزراء.. تعرف عليهما

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:12 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
أعلن الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، عن إسقاط الجنسية المصرية عن أيمن عطيه باشا بلتاجي بنه مواليد كفر الشيخ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

كمًا أصدر رئيس الوزراء، قرار بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالاشتراك مع شركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية فى تأسيس شركة مساهمة.

ونشر القراران بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.

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