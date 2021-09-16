اليوم..عقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الخميس لقاء ثنائي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصرى والليبى.

التوقيع على عدد من الاتفاقيات

ومن المقرر أن يتم فى ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة.



ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية القاهرة أمس الأربعاء في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.