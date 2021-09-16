Advertisements

اليوم..عقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:17 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مارينا بشارة
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الخميس لقاء ثنائي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصرى والليبى.
التوقيع على عدد من الاتفاقيات
ومن المقرر أن يتم فى ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية القاهرة أمس الأربعاء في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الحكومة

أخبار تهمك

مهدد بالاستبعاد.. شوبير يفجر مفاجأة عن ترشح أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة

منذ 37 دقيقة

مفاجأة.. آخر تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 21 ساعة

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

كواليس غضب محمد عبد الغني في الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 17 ساعة

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال النقاز إلى الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

مفاجأة.. تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

عاجل.. قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:07 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:33 ص

3 أسباب تعطل تعاقد الزمالك مع الصفقة النارية

10:00 ص

هل يهرب مجددا؟.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كارتيرون

09:31 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements