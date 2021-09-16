المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: عودة عمليات التصدير في مرفأي السدرة وراس لانوف لطبيعتها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الخميس، عودة عمليات التصدير في مرفأي السدرة وراس لانوف لطبيعتها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت أسعار النفط، قد بدأت العام الحالي بشكل إيجابي بعد سلسلة الخسائر التي عانت منها خلال الربع الأخير من العام الماضي ، ومن أهم العوامل التي ساعدت الأسعار في تعويض بعض هذه الخسائر هي التراجع في الصادرات الليبية (علماً أن ليبيا ليست البلد الوحيد التي تعاني من تراجع صادراتها النفطية ) مترافقاً مع ارتفاع الطلب في الأسواق الأسيوية من جهة، بالإضافة إلى سياسة تخفيض المعروض التي تنتهجها أوبك وشركائها بهدف دعم الأسعار والعقوبات على إيران من جهة ثانية.

ولايخفى بأن زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي أثر سلباً على أسعار النفط خلال العام الماضي وارتفاع صادراتها النفطية في نهاية العام الماضي، وبالحديث عن الإنتاج الأمريكي تنتظر الأسواق اليوم مخزونات النفط الأمريكية التي كانت قد انخفضت و بشكل أكبر من المتوقع في الأسبوع الماضي حيث تراجعت بمقدار 2.7 مليون برميل أما التوقعات بالنسبة لهذا الأسبوع هي انخفاض المخزونات بمقدار 0.2 مليون برميل فقط.