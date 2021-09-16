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مضبوطات بقيمة 4 ملايين جنيه.. ضبط تجار مخدرات بالإسكندرية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 11:19 ص
الأمن
الأمن
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام- الأمن المركزي) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة (برج العرب - أول العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، على النحو التالي: (تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزتهم (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة) و(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (عدد 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات - مبلغ مالي – هاتف محمول) و(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (عدد 35 ألف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – هاتف محمول).
اعتراف المتهمين
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫900٫000 ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريبًا) فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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